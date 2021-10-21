После объявления нерабочих дней среди россиян вырос спрос на авиаперелеты. На период «ковидных каникул» люди начали активнее планировать вылеты по России и за рубеж на период с 29 октября по 7 ноября, об этом сообщает сервис поездок и путешествий Tutu. ru
Напомним, что ранее в своем интервью «Первому областному» Ректор ЮУГМУ, академик РАН и доктор медицинских наук Андрей Важенин рассказывал как лучше провести «ковидные» выходные без риска для здоровья.
Так же о том, как на Урале пройдет мини-локдаун ранее рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.