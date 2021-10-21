Спрос на авиаперелеты в России вырос в полтора раза после объявления нерабочих дней

Россияне стали активнее планировать полеты на период ковидных ограничений

После объявления нерабочих дней среди россиян вырос спрос на авиаперелеты. На период «ковидных каникул» люди начали активнее планировать вылеты по России и за рубеж на период с 29 октября по 7 ноября, об этом сообщает сервис поездок и путешествий Tutu. ru



Напомним, что ранее в своем интервью «Первому областному» Ректор ЮУГМУ, академик РАН и доктор медицинских наук Андрей Важенин рассказывал как лучше провести «ковидные» выходные без риска для здоровья.

Так же о том, как на Урале пройдет мини-локдаун ранее рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.