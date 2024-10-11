Справки об участии в СВО начнут выдавать на портале «Госуслуги»

Нововведение упростит оформление льгот

С 1 ноября на портале «Госуслуги» можно получить справку об участии в СВО. Правительство РФ упростило порядок получения этого документа. Постановление уже подписано. О нововведении сообщается на сайте кабинета министров.

Также установлен единый образец справки. С ней участники СВО получают различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями. Ранее такие справки не имели единой формы и выдавались командирами воинских частей или военкоматами. В некоторых случаях это затрудняло процесс получения документа бойцами и родственниками участников в спецоперации.

Электронным подтверждением участника СВО займется Военно-социальный центр Минобороны. Нововведение значительно упростит оформление льгот и других мер соцподдержки всем категориям участников СВО на всей территории Российской Федерации, а также подтвердившим факт родства членам их семьи. Изменения внесены по инициативе министра обороны Андрея Белоусова.