Способы популяризации рабочих профессий обсудили на форуме в Челябинской области

Участие в мероприятии принимают молодые специалисты, а также федеральные и региональные эксперты

В эти выходные на базе отдыха «Урал» на озере Увильды проходит форум для рабочей молодежи Челябинской области «Сплав». В рамках мероприятия эксперты рассказывают молодым специалистам, трудящимся на предприятиях, как реализовать собственные проекты и создать свою команду, передает ИА «Первое областное».

Сегодня на форум приехали специалисты, трудящиеся на 15 южноуральских предприятиях, руководители предприятий, а также региональные и федеральные эксперты. Приехала на форум и основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Вместе они обсудили такие вопросы, как разработка и реализация программ поддержки для молодых специалистов региона и привлечение в рабочие профессии новых кадров.

«Ребята, которые приехали на форум, уже имеют свои компетенции и собирают вокруг себя молодежь. И чем больше с ними общаешься, тем больше понимаешь, что они знают ответы на свои вопросы. Но невозможно в одиночку привлечь молодежь, поэтому мы собрались вместе с руководителями предприятий и специалистами, чтобы повысить престижность рабочей профессии»,— рассказала Ирина Текслер.

Основатель Фонда 2020 отметила, что сегодня в Челябинской области огромный спрос на работу с молодыми специалистами. Всего на предприятиях региона трудится более 300 тысяч молодых людей.

Напомним, форум проходит с 11 по 13 августа. Его программа довольно насыщенная: молодым специалистам рассказывают о профессиональном развитии, помогают разобраться в вопросах разработки и реализации собственных производственных проектов. Также молодых специалистов ждет экскурсия в Карабаш, где предприятие играют важнейшую роль в развитии города.