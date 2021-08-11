Власти анонсировали начало работ по спорткомплексу на северо-западе Челябинска

В городе появятся «РМК‑Арена», Центр экстремальных видов спорта и Центр тенниса

Управление по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска приступило к подготовке документации по планировке территории под строительство комплекса спортивных объектов, сообщили накануне, 10 августа, в пресс-службе администрации Челябинска.

Многофункциональная арена «РМК-Арена», Центр экстремальных видов спорта и Центр тенниса планируют построить на территории сразу двух районов — Курчатовского и Калининского в границах улиц Университетская Набережная, Академика Макеева, Архитектора Александрова и набережной реки Миасс. В ближайшее время проект строительства будет рассмотрен на заседании Инвестиционного совета Челябинской области.

«Появление в Челябинске спортивного объекта такого уровня — без преувеличения знаковое и масштабное событие для нашего города. Во-первых, строительство планируется в северо-западной части, где жилая застройка преобладает над объектами социальной инфраструктуры. Соответственно объект закроет потребности жителей в игровых видах спорта. Здесь планируется организация массовых занятий для всех категорий. Во-вторых, это еще одна современная площадка для проведения состязаний практически любого уровня. А самое главное, что наши спортивные школы и клубы смогут тренироваться и проводить домашние матчи в отличных условиях. При этом речь идет и о детях, и о профессионалах»,— отметила Наталья Котова.

«РМК-Арена» на пять тысяч зрителей вместит основной манеж, три зала для игровых видов спорта и шесть локаций для единоборств. Общая площадь составит 35 тысяч квадратных метров.

Центр тенниса расположится на площади 15 квадратных метров. Это будет четырехэтажное здание со спортзалами разной направленности, массажными кабинетами, магазином спорттоваров и кафе.

Центр экстремальных видов спорта построят на площади 10 тысяч «квадратов». Объект будет включать в себя помещения для занятий экстремальными видами спорта и открытые площадки.

Напомним, 9 августа Русская медная компания, выступающая инвестором, презентовала проект спортивной арены. Строительство объекта начнется уже в этом году, сдать объект РМК планирует в 2023 году.

Строительство комплекса спортивных объектов в Челябинске анонсировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в мае 2021 года во время обращения к депутатам областного Заксобрания.