В Челябинской области подведомственные учреждения Министерства по физической культуре и спорту создают официальные каналы в MAX. Теперь южноуральцы смогут узнавать о достижениях земляков, о грядущих состязаниях, о мероприятиях и праздниках в аккаунтах организаций. Кроме того, там можно будет узнать о наборе в секции, а также о том, как и где жители региона могут заниматься физической культурой.

«Мы стремимся использовать современные цифровые инструменты, чтобы быть ближе к каждому жителю региона. MAX — это новые возможности для оперативного получения информации о событиях спортивной жизни региона. Цифровизация позволяет нам не только информировать, но и активнее вовлекать южноуральцев всех возрастов в занятия физической культурой, делая спорт по-настоящему доступным», — подчеркнул и. о. заместителя министра физической культуры и спорта Челябинской области Виталий Якушев.

Кроме того, сотрудники спортучреждений региона уже перешли в национальный мессенджер, чтобы решать рабочие вопросы и вести служебную переписку.

Также в некоторых учреждениях цифровой ID, предъявленный через MAX, дает право получить льготы без предоставления бумажных документов. Эту практику планируют внедрять и в других спортивных объектах области.

Вот некоторые организации, которые уже можно найти в национальном мессенджере:

  • СОЦ «Уралочка»;

  • РЦСП по конькобежному спорту им. Скобликовой;

  • Региональный центр спортивной подготовки по дзюдо;

  • Академия хоккея «Трактор»;

  • Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта;

  • Центр спортивной подготовки по водным видам спорта «Аквамарин»;

  • бассейн «Строитель»;

  • ледовая арена «Трактор»;

  • стадион «Центральный»;

  • Региональный центр спортивной подготовки по баскетболу;

  • Областная спортивная школа по водным видам спорта;

  • Областная спортивная школа «Конас».