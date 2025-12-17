В Челябинской области подведомственные учреждения Министерства по физической культуре и спорту создают официальные каналы в MAX. Теперь южноуральцы смогут узнавать о достижениях земляков, о грядущих состязаниях, о мероприятиях и праздниках в аккаунтах организаций. Кроме того, там можно будет узнать о наборе в секции, а также о том, как и где жители региона могут заниматься физической культурой.
«Мы стремимся использовать современные цифровые инструменты, чтобы быть ближе к каждому жителю региона. MAX — это новые возможности для оперативного получения информации о событиях спортивной жизни региона. Цифровизация позволяет нам не только информировать, но и активнее вовлекать южноуральцев всех возрастов в занятия физической культурой, делая спорт по-настоящему доступным», — подчеркнул и. о. заместителя министра физической культуры и спорта Челябинской области Виталий Якушев.
Кроме того, сотрудники спортучреждений региона уже перешли в национальный мессенджер, чтобы решать рабочие вопросы и вести служебную переписку.
Также в некоторых учреждениях цифровой ID, предъявленный через MAX, дает право получить льготы без предоставления бумажных документов. Эту практику планируют внедрять и в других спортивных объектах области.
Вот некоторые организации, которые уже можно найти в национальном мессенджере:
-
СОЦ «Уралочка»;
-
РЦСП по конькобежному спорту им. Скобликовой;
-
Региональный центр спортивной подготовки по дзюдо;
-
Академия хоккея «Трактор»;
-
Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта;
-
Центр спортивной подготовки по водным видам спорта «Аквамарин»;
-
бассейн «Строитель»;
-
ледовая арена «Трактор»;
-
стадион «Центральный»;
-
Региональный центр спортивной подготовки по баскетболу;
-
Областная спортивная школа по водным видам спорта;
-
Областная спортивная школа «Конас».