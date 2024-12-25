Спорт помогает южноуральским военным вернуться к жизни после ранений

Более 100 бойцов выбрали себе дисциплины, которыми планируют заняться

В Челябинске состоялся мастер-класс по адаптивным видам спорта для участников СВО, получивших ранения. Спорт является одним из направлений, которое помогает бойцам снять напряженность и вернуться к привычной жизни. Какими видами спорта могут заняться бойцы и чем это полезно, узнала журналист ИА «Первое областное».



Командный волейбол, следж-хоккей, лыжи, биатлон… Все это только малая часть видов спорта, которыми могут заняться бойцы с ранениями в региональном центре спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.



«Ребятам, которые приходят, очень важно социализироваться. Потому что те эмоции, те переживания, которые были получены, все то, что они видели, очень серьезно влияет на их здоровье. Мы показываем, что дает спорт и как он повлияет на их жизнь», — отмечает директор Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области Александр Казаков.

По словам Александра Казакова, уже порядка 100 бойцов выбрали себе дисциплины, которыми планируют заняться, некоторые даже профессионально.



«Самое главное — это желание. Одно из направлений — формирование списков сборной области. Ребята, добившиеся результатов, конечно, могут попасть в эти сборные», — рассказывает Александр Казаков.

Владимир Томилов — ветеран СВО. Имея боевой опыт в Чечне, на СВО он попал во время мобилизации. В результате атаки получил сильное осколочное ранение и лишился одной ноги.



Еще до СВО Владимир занимался спортом. После ранения решил попробовать такие направления адаптивного спорта, как армрестлинг и жим штанги лежа.



«Просто отвлечься помогает. Некоторые начинают жалеть себя, пить. Спорт реально помогает отвлечься. Сейчас парней много приедет, надо их тоже к спорту привлекать», — отмечает он.

Формат мастер-класса помогает человеку определиться и выбрать подходящее спортивное направление для себя. Это позволяет пройти бойцу психологическую и физиологическую реабилитацию.



Постоянные тренировки, общение с другими спортсменами и, конечно, помощь тренеров дают свой результат.



«Атмосфера во время занятий и соревнований особенная, человек получает хороший заряд энергии, он понимает, что он нужен и важен. Все ПТСР от перенесенных боевых действий уходят на второй план», — отмечает призер России, Европы и мира по армрестлингу Вадим Алешкин.

Ранее мы рассказывали о том, как в Челябинске собирают команду по следж-хоккею из участников СВО.