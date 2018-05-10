/ Спорткомплекс для сотрудников полиции построят рядом с бывшей Чаеразвесочной фабрикой

Городская администрация выделила в пользование земельный участок.

В Челябинске возле здания бывшей Чаеразвесочной фабрики появится новый объект. Он будет принадлежать ГУ МВД по Челябинской области. Для сотрудников регионального Главка планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Уже разработана проектно-сметная документация, экспертиза которая завершилась не так давно — в апреле 2018 года.

На сегодняшний день получено положительное заключение по экспертизе, выполнены все мероприятия, необходимые для строительства объекта. Теперь управлению капитального строительства администрации города Челябинска необходимо разработать «дорожную карту», в которой будут обозначены конкретные мероприятия и сроки их исполнения, а также источник финансирования. «Дорожную карту» представят губернатору Челябинской области для согласования. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Территорию передали южноуральскому ГУ МВД в безвозмездное пользование. Соседнее здание Чаеразвесочной фабрики также будет принадлежать Главку. Еще в 2017 году было решено отремонтировать здание и разместить там полицию. На это потребуется 230−240 миллионов рублей, а работу хотят завершить уже к 2021 году.