Спорт и уборка: в Златоусте запустили проект плоггинг

Организаторы ищут партнеров для продвижения экодвижения

В Златоусте запустили проект, который совмещает бег и уборку мусора. Движение пришло на Уральские горы из Швеции, в городе оружейников его организовала участница масштабных плоггинг-проектов Евгения Крюкова. В пресс-службе администрации Златоустовского округа отметили, что сообщество ищет партнеров для расширения проекта.

Плоггинг совмещает неспешный бег и уборку мусора. В Златоусте сподвижники проекта впервые поднялись на горы за мусором в ходе пробежки в сентябре 2021 года. Сейчас движение пока не так развито, но участники готовы к новым маршрутам и масштабам в сезоне-2022.

Евгения Крюкова считается руководителем первого плоггинг-движения на Урале, она участвовала в самых первых подобных забегах в России.

«Мне очень понравилась концепция мероприятий: бережное отношение к природе в виде очищения ее от мусора и одновременно физическая активность — бег. Летом 2021 года я переехала на Урал и, совершая пробежки по близлежащим горам, заметила, что там есть много мусора. Начала убирать самостоятельно, потом поняла, что, если больше людей узнает об этом — где конкретно есть мусор и что нужна помощь в его уборке, — будет здорово», — рассказывает Евгения.

Она создала аккаунт @plogging_ural. russia. В Златоусте сообщество расширяется: на экологические пробежки участники собираются еженедельно.

«Сейчас основная задача — рассказать и показать как можно большему числу людей, как можно помочь в устранении этой проблемы. Можно сидеть и ждать, пока кто-то уберет мусор, а можно занять проактивную позицию и начать это делать самостоятельно. Иногда людям просто не приходит в голову, что можно взять с собой на прогулку мусорный пакет»,

— размышляет Евгения.

Между тем, напомним, в 2022 году в Челябинской области появится больше памятников природы и особо охраняемых территорий.