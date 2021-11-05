Спорт без барьеров: в Магнитогорске открылась первая детская секция по следж-хоккею

Тренировки для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата стали возможны благодаря всероссийскому гранту

В Челябинской области открылась первая детская секция по следж-хоккею. Тренировки начались в Магнитогорске для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Их организаторы — Центр развития семьи и детей «Сирена» — стали победителями всероссийского грантового конкурса «Хоккей без барьеров». Десять ребят с нарушениями двигательной функции собрались в первую в регионе детскую следж-хоккейную команду «Огни Магнитки». О том, как проходят тренировки, чего ждут от них родители и о чем мечтают будущие спортсмены, — узнала корреспондент ИА «Первое областное».

Следж-хоккей — это паралимпийский вид спорта, представляет собой хоккей с шайбой, но игроки передвигаются по полю на санях. В Челябинской области с 2018 года создана мужская сборная команда по следж-хоккею «Метеорит», возраст игроков — с 17 до 48 лет.

С 2021 года в области появилась первая детская команда «Огни Магнитки», всего в этом году благодаря грантовому конкурсу «Хоккей без границ» в стране открылись семь новых команд для детей с инвалидностью.

Первые свои занятия с детьми Магнитогорска центр «Сирена» начал в 2020 году, когда также на грантовые деньги привез в город вертикализатор «Катюша». С его помощью ребята впервые вставали на коньки, а кто-то вообще испытал первые ощущения от вертикального положения тела. Тогда и собрался пул заинтересованных в физических занятиях магнитогорских мам. Они и озвучили свои мечты про занятия следж-хоккеем.

«Конкурс стартовал 1 апреля, мы подали документы. А уже в конце мая стало известно, что стали одними из победителей. На всех поделили грантовые шесть миллионов рублей. Эти деньги предназначены на аренду спортивных сооружений, инвентарь и экипировку, зарплату тренерам, транспортные и технические расходы, необходимые для запуска тренировочного процесса и набора детей в команду», — рассказывает Динара Бикжанова.

Команда из девяти детей собралась сразу. Первые тренировки начались уже 1 сентября: один раз в неделю идут общефизические упражнения в зале, два раза в неделю — тренировки на льду на санях. Недавно в команду пришла десятая девочка, и теперь в «Сирене» ищут спонсоров для покупки экипировки юной хоккеистке.

Тренирует детей профессиональный спортсмен Дмитрий Тихонов, он прошел специальную подготовку в «Школе адаптивного хоккея», чтобы заниматься с детьми не только следж-хоккеем, но и адаптивным роллерспортом. Дети его обожают.

«Нагрузку ребята получают весомую, как у профессиональных спортсменов. Одна экипировка чего стоит! Надеваем ее на детей, как настоящие оруженосцы на рыцарей. Следж-хоккей очень хорошо укрепляет спину, руки. Я сам вожу сына на тренировки и вижу, как ребята отдаются спорту, как им нравится», — говорит о работе секции папа восьмилетнего Андрея Владимир Грызлов.

О секции большинство родителей узнают по сарафанному радио — в небольшом городе не так велик выбор секций и занятий для детей с особенностями здоровья и пресечься на таких кружках — обычное дело.

«Семен учится в третьем интернате, и родители детей все друг с другом общаются. От одной из мам я и узнала о тренировках, сразу нашла контакты директора и связалась с Динарой. Нас приняли. У Семена крепкие ноги, но слабовато работает левая рука, потому следж-хоккей — отличная возможность натренировать руки. Да и вообще, работа в команде дает больший эффект, чем индивидуальные тренировки: у детей развивается здоровая спортивная конкуренция, они учатся принимать друг друга, распределять обязанности между собой и выполнять ответственно свои. Семен мечтает попасть на всероссийский фестиваль по следж-хоккею, поэтому тренировкам отдается сполна», — рассказывает мама девятилетнего Семена Татьяна.

Команда «Огни Магнитки» приглашена на всероссийский фестиваль детского следж-хоккея. Традиционно в нем участвуют не только игроки, но также их родители и друзья. Будущие спортсмены здесь практикуются и встречаются с ребятами из разных уголков России. А пока ребята усиленно тренируются, закаляют организм и волю, учатся побеждать и проигрывать, жить и радоваться жизни.