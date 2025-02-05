Спокойный зимний день ожидается в Челябинской области 5 февраля

В отдельных районах еще сохраняется весеннее тепло

Сегодня, 5 февраля, в Челябинской области ожидается спокойная погода со слабым ветром. Температура в регионе будет варьироваться в пределах от +1 до −7°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске будет от −4 до −6°C. День пройдет без осадков. Утром вероятен туман. Ветер восточной четверти, около 3 метров в секунду.

Температура воздуха в Магнитогорске достигнет −8°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточного направления, до 5 метров в секунду.

В Миассе — аналогично.

До −6°C ожидается в Златоусте. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточного направления, около 5 метров в секунду.

В Аше температура может подняться до 0°C. Пасмурно, без погодных сюрпризов. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.

Жителям Бакала синоптики обещают около −1°C и облачную погоду. Ночью возможен небольшой снег. Ветер юго-восточного направления, до 4 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от −2 до −7°C, в крайне западных районах воздух прогреется до +1°C. Переменная облачность, день пройдет без осадков. В утренние часы вероятен туман. Также ожидаются гололед и изморозь. Ветер восточной четверти, от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы могут достигать 10 метров в секунду.