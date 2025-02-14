Спокойный и нехолодный день ожидается в Челябинской области 14 февраля

Для свиданий в День всех влюбленных — самое то

Сегодня, 14 февраля, в Челябинской области ожидается спокойная погода без осадков. Не будет ни оттепели, ни аномального холода — день выдастся комфортным. Рассказываем о погоде подробнее со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске прогнозируют переменную облачность. Температура поднимется до −4...−6°C. Ветер западный с переходом на южный, около 3 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске зафиксируются на −7°C. Пасмурно. Ветер юго-западного направления, до 4 метров в секунду.

В Миассе будет от −6 до −10°C. Пасмурно, осадков не предвидится. Ветер южный, слабый.

Градусники в Бредах и Верхнеуральске покажут −9°C. Облачно. Ветер юго-западного направления, до 5 метров в секунду.

В целом в регионе ожидается от −4 до −9°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром не исключаются туманы и изморозь. На дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на южный, от 2 до 7 метров в секунду.