Спокойные теплые выходные обещают синоптики жителям Челябинской области

Ночью местами подморозит

В предстоящие выходные, 11 и 12 января, ночные температуры в Челябинской области будут ниже, чем в предыдущие дни. А днем в регионе сохранится тепло, местами до плюсовых значений. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

«Из-за влияния восточного антициклона осадки прекратятся, ветер стихнет. В более высоких слоях атмосферы будет происходить перенос теплой и влажной воздушных масс, что приведет к образованию туманов и гололедно-изморозевых явлений», — уточнили синоптики.

В субботу ночью по области ожидается разбег температуры от −3 до −16 градусов, днем градусники покажут 0…−5 градусов. Ветер южный, слабый, но местами еще с порывами. В воскресенье ночью от −5 до −15 градусов, днем от −2 до −7, в горах температура может подняться до +2 градусов. Переменная облачность. Почти без ветра. По утрам местами туманы и изморозь.

В Челябинске в выходные ночью температура будет опускаться до −10 градусов, днем синоптики обещают около −5. Переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный, слабый.