Спокойную погоду прогнозируют синоптики в Челябинской области 21 ноября

Ночью местами еще сохранится снег

В четверг, 21 ноября, атмосферный фронт прекратит влиять на Челябинскую область и в регион вернется спокойная погода без осадков. Местами сохранится небольшой плюс, а где-то температура опустится ниже нуля градусов.

«Активный атмосферный фронт, перемещающийся сегодня через Южный Урал, в ночь на 21 ноября местами еще оставит свой снежный след. На смену ему придет гребень антициклона, который размещается в Казахстане, и в регион вернется менее облачная погода без осадков»,— рассказали синоптики.

Показания термометров в Челябинске этой ночью достигнут −3°C, днем температура поднимется до +4°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров предстоящей ночью установятся в пределах от 0 до −5°C. Местами небольшой снег. Локально метели. Днем градусники покажут от −1 до +4°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду.