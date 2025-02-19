Спокойно, солнечно и местами морозно будет на Южном Урале 19 февраля

Погоду в регионе определяет обширный антициклон

Сегодня, 19 февраля, день в Челябинской области выдастся солнечным и безветренным. Где-то будет чуть выше −10°C, а где-то градусники покажут −15°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается от −9 до −11°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер неустойчивый, около 2 метров в секунду.

До −12°C будет в Магнитогорске. В первой половине дня облачно с прояснениями, во второй половине дня облаков станет меньше. Ветер восточного направления, слабый.

Температура воздуха в Миассе, Озерске и Бакале поднимется до −10°C. Ясно. Ветер южный, до 2 метров в секунду.

В Сатке, Трехгорном и Верхнем Уфалее градусники покажут −9°C. Солнечно. Ветер восточного направления, до 2 метров в секунду.

Жителям Еманжелинска синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и −12°C. Ветер юго-восточный, слабый.

В Карталах — около −13°C и пасмурно. Ветер северо-восточного направления, до 3 метров в секунду.

Столбики термометров в Троицке и Бредах зафиксируются на −14°C. Облачно. Ветер восточный, слабый.

В целом температура воздуха в регионе составит от −7 до −12°C, в низинах — около −15°C. Малооблачно, осадков быть не должно. Утром вероятны изморозь и туман. На дорогах местами гололед. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду.