Спокойная умеренно морозная погода ожидается на Южном Урале в последние выходные января

Ветра почти не будет

В предстоящие выходные, 25 и 26 января, в Челябинской области будет умеренно морозно: температура воздуха составит около −10°C, в субботу местами ниже. Ветер ожидается слабым, снега почти не будет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В выходные дни Южный Урал будет находиться под влиянием периферии обширной области высокого давления. Погода ожидается безветренная, в отдельных районах пройдет слабый снег. Температурный фон прогнозируется в пределах климатической нормы января»,— уточнили синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью градусники покажут от −15 до −17°C, днем столбик термометра достигнет −11°C. День пройдет без осадков. Ветер юго-западный, южный, от 3 до 8 метров в секунду.

В регионе температура воздуха этой ночью составит от −12 до −17°C, при прояснении опустится до −23°C. Днем будет от −7 до −12°C, на юге области — около −17°C. Облачно с прояснениями, местами пройдет слабый снег. На отдельных участках дорог гололед. Ветер южного направления, от 3 до 8 метров в секунду.

В воскресенье, 26 января, в столице Южного Урала ожидается от −9 до −11°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинской области температура воздуха будет варьироваться в пределах от −7 до −12°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер неустойчивый, до 6 метров в секунду.