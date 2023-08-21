Сплошные проверки водителей проведут инспекторы на загородных трассах Челябинской области

Сотрудники ГИБДД будут выявлять нарушителей ПДД

Сегодня, 21 августа, инспекторы проведут сплошные проверки водителей на загородных трассах Челябинской области, сообщили в управлении ГИБДД региона.

«Сотрудники областного полка ДПС будут проверять автомобилистов на состояние алкогольного и наркотического опьянения и выявлять грубые нарушения Правил дорожного движения»,— уточнили в ведомстве.

В управлении напомнили о том, что садиться за руль в нетрезвом виде запрещено. В противном случае автомобилистам грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.