Список работающих в режиме самоизоляции предприятий формируют в Челябинской области

Всех желающих консультируют по телефону горячей линии.

Послушать 00:00

На Южном Урале формируют список предприятий, которые работают в условиях обязательной самоизоляциии. Его составляют на основании информации, которую предоставляют организации. Консультации можно получить на горячей линии «Территории бизнеса»: 8-800-350-24-74, а также, отправив запрос на электронную почту help@fond74.ru.

Промышленные предприятия могут обращаться в региональный Минпром по телефону 8 (351) 214 14-63, а также на электронную почту minprom74@mail. ru.

Субъекты малого и среднего бизнеса — на горячую линию «Территории бизнеса» по телефону: 8-800-350-24-74, а также на электронную почту help@fond74.ru.

Предприятия строительной отрасли — в Минстрой региона по телефонам: 8 (351) 210-14-28, 8 (351) 210-14-16, а также на электронную почту Dolevka174@mail. ru.

Сельхозпроизводители — в Минсельхоз области по телефону: 8 (351) 239-60-07, 8 (351) 239-60-06, а также на электронную почту minagro@gov74.ru.

По линии Минэкологии региона — телефон: 8 (351) 263-10-23, 8 (351) 263-10-24.

Список публикуется на сайте правительства Челябинской области. Также для работодателей опубликована подробная памятка о периоде нерабочих дней и ответы на главные вопросы о режиме самоизоляции.