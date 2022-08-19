«В антирейтинг вошли десятки детских маршрутов в городах и малых населенных пунктах Челябинской области», — говорят в ОНФ.
Назовем некоторые из них.
В поселке Есаульском дети вынуждены ходить в школу по мосту, который вот-вот развалится. В деревне Заварухино мост пострадал из-за сильного подтопления, но его также не ремонтируют — этой осенью местные жители могут остаться без переправы.В деревне Прохорово нет школьного транспорта. Автобусы здесь не ходят, и дети вынуждены ходить на уроки пешком за два километра в любую погоду. А в деревне Казанцево нет автобусной остановки — школьный автобус забирает учащихся от магазина.
На территории школы № 39 в Челябинске много лет не демонтируют наклонившийся аварийный бетонный столб. У школы № 28 в Челябинске в сезон дождей образуется большая лужа и затапливает пешеходный переход к школе.Активисты надеются, что надзорное ведомство все-таки повлияет на опасную ситуацию.
Между тем в Челябинске отремонтировали мост, после падения с которого погиб 91‑летний труженик тыла.
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