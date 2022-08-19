Список опасных маршрутов в школу составили в Челябинской области

Народный фронт отправил перечень в прокуратуру

Активисты Общественного народного фронта составили список самых опасных маршрутов в школу на территории Челябинской области. Все проблемные точки известны не один год, поэтому накануне Первого сентября список отправили в прокуратуру. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает пресс-служба ОНФ.

«В антирейтинг вошли десятки детских маршрутов в городах и малых населенных пунктах Челябинской области», — говорят в ОНФ.

Назовем некоторые из них.

В поселке Есаульском дети вынуждены ходить в школу по мосту, который вот-вот развалится. В деревне Заварухино мост пострадал из-за сильного подтопления, но его также не ремонтируют — этой осенью местные жители могут остаться без переправы.

В деревне Прохорово нет школьного транспорта. Автобусы здесь не ходят, и дети вынуждены ходить на уроки пешком за два километра в любую погоду. А в деревне Казанцево нет автобусной остановки — школьный автобус забирает учащихся от магазина.

На территории школы № 39 в Челябинске много лет не демонтируют наклонившийся аварийный бетонный столб. У школы № 28 в Челябинске в сезон дождей образуется большая лужа и затапливает пешеходный переход к школе.