Спиральный мост в Бакале введут в эксплуатацию до конца сентября

Строительство идет с опережением

Обновленный путепровод в Бакале, который соединит между собой верхнюю и нижнюю части города, построят и запустят в эксплуатацию до конца сентября. Об этом в эфире радио «КП-Челябинск» сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев. Напомним, что ранее открыть движение по мосту планировалось в октябре.

Нечаев напомнил, что решение о строительстве объекта два года назад принимал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Недавно ИА «Первое областное» писало, что на мосту приступили к остеклению лестничных подъемов для пешеходов. Это будет одним из главных отличий нового моста от предшественника.

Благодаря необычному спиралевидному съезду бакальский мост стал достопримечательностью и визитной карточкой города. Правда, старый мост из-за ветхости пришлось снести еще 15 лет назад, но с 2021 года строится его двойник, только лучше. Работы стоимостью 384,4 миллиона рублей ведет уфимская компания «Уралмостострой».

Алексей Нечаев добавил, что в этом году в Челябинской области ремонтируются восемь мостовых сооружений, семь из которых будут сданы в текущем дорожном сезоне. Один объект продолжат делать в следующем году. Речь идет о мосте через реку Уфу в Нязепетровске. По словам министра, сейчас там завершается возведение временного моста. После этого дорожники в течение двух лет реконструируют основное сооружение, которое будет включать в себя проезжую часть для автомобилей, тротуар и железнодорожный переезд. Работы должны быть завершены до 30 октября 2025 года.