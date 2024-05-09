Спикер Заксобрания Олег Гербер встречает День Победы с ветеранами Магнитки

В своем обращении к южноуральцам глава областного парламента напомнил о смысле и значимости праздника

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Олег Гербер отмечает День Победы в Великой Отечественной войне в Магнитогорске — Городе трудовой доблести.

В своем поздравлении южноуральцам спикер ЗСО напомнил о смысле праздника, его силе и значимости, особенно в последние годы.

«Последние два года день Великой Победы обретает более глубокий смысл даже для тех, кто раньше, может, и не придавал ему должного значения. Мы всегда гордились героическим прошлым страны, чтили память павших воинов и отдавали дань уважения ветеранам. Но сегодня наши воины продолжают славные боевые традиции своих дедов и прадедов, защищают наши земли, наш народ от неонацистов в ходе специальной военной операции, снова отстаивают свободу, независимость, традиционные ценности, право на определение своего будущего нашим народом, только нашим народом», — отметил Олег Гербер.

Поэтому сегодня за доблестный подвиг, по его словам, мы благодарим не только ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей той страшной войны, но и бойцов, участвующих в специальной военной операции:

«Желаю всем жителям Южного Урала счастья, добра и благополучия, мирного неба надо головой! С главным праздником России — с днем Великой Победы!»