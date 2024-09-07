Спикер Заксобрания Олег Гербер пришел на избирательный участок с детьми

И поделился простым рецептом воспитания гражданской ответственности

Председатель ЗСО Челябинской области Олег Гербер посетил свой избирательный участок вместе с семьей и поделился простым рецептом воспитания гражданской ответственности с малых лет.

«Младшего ребенка просил опускать заполненные бюллетени в урну, и это достаточно оказалось непросто для него. Вот как раз к 18 годам, если будет так со мной ходить, научится», — пошутил спикер.

И уже серьезно ответил на вопрос, как он объясняет детям необходимость участвовать в голосовании:

«На самом деле это очень просто. С утра ребенка спрашивают ведь: будешь завтракать или не будешь, а если да, то что? Вот точно в таких же терминах и здесь объясняем: ты выбираешь то, что тебе „вкуснее“, лучше, приятнее. Так и тут: выбираешь то, что ближе по духу, что, на наш взгляд, выгоднее и лучше для города, области и страны».

«Выборы — это важное событие, и у каждого жителя Челябинской области есть возможность сделать свой вклад в будущее региона», — добавил он.