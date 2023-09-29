Спикер Заксобрания Олег Гербер посетил детскую школу искусств в Октябрьском

Школа участвует в программе «Земский работник культуры»

В пятницу, 29 сентября, спикер областного Заксобрания Олег Гербер посетил детскую школу искусств в селе Октябрьском и пообщался с молодыми педагогами, которые приехали работать в сельскую местность по программе «Земский работник культуры», сообщает пресс-служба Заксобрания области.

В прошлом году Детская школа искусств села Октябрьского приняла на работу трех педагогов. Два преподавателя, Михаил Дьяков и Злата Черневич, окончили Челябинский государственный институт искусств имени Чайковского. После их переезда школа открыла отделение декоративно-прикладного искусства, где теперь занимаются 44 ребенка.





Еще один педагог, Виктория Волынкина, приехала на Южный Урал из Барнаула. В Октябрьском она ведет класс гитары, у нее занимаются 22 человека.

Все педагоги заключили соглашение с министерством культуры Челябинской области и теперь обязаны отработать в Октябрьской ДШИ не менее пяти лет. В качестве подъемных они получили по миллиону рублей.

«В деревнях и селах, в малых городах не хватает преподавателей игры на музыкальных инструментах, хореографических дисциплин, концертмейстеров, руководителей оркестров, вокальных и хоровых коллективов, педагогов декоративно-прикладного искусства. Программа „Земский работник культуры“ позволяет нам успешно решать кадровый вопрос. Школьники тянутся за молодыми и талантливыми педагогами, приобретают новые навыки и умения, а для кого-то из них это может статьи хорошей профессией», — говорит председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер.

В 2022 году договоры о предоставлении единовременной выплаты заключены с 34 работниками культуры. В этом году уже подписано 9 договоров, еще 13 соглашений одобрены и находятся в стадии заключения.

Напомним, областной закон «О единовременной выплате работникам культуры» реализуется с 1 января 2022 года. Право на получение единовременной выплаты имеют граждане РФ с профильным образованием в области культуры, прибывшие в сельские населенные пункты либо города с населением до 50 тысяч человек, принятые на должность преподавателя либо концертмейстера в муниципальные детские школы искусств. Размер единовременной выплаты составляет один миллион рублей.

Кроме того, Олег Гербер принял участие в открытии спортивного зала в селе Подовинном.