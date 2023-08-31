Спикер Челябинской гордумы рассказал, зачем участвует в конкурсе «Лидеры России»

Проект его команды стал лучшим в регионе

Председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт впервые решил поучаствовать в известном управленческом конкурсе «Лидеры России». По его словам, для него конкурс — подтверждение квалификации и испытание своих сил. Команда, в которой работает спикер городского парламента, одержала верх на региональном этапе конкурса и вышла в финал окружного этапа, где будут отбирать лучших управленцев со всего Урала. Свой проект южноуральская команда, состоящая из десяти управленцев из разных сфер, недавно представила главе региона Алексею Текслеру.

«В нашей команде собрались настоящие профессионалы и патриоты Южного Урала. Мы все хотим, чтобы наш регион был впереди по всем направлениям. Нам представилась возможность презентовать нашу идею губернатору. Получилась оживленная беседа о развитии региона: о том, что уже сделано, и о масштабных планах на будущее. Наши предложения нашли отклик у Алексея Леонидовича. А это значит, что мы на правильном пути», — отметил Андрей Шмидт.

Действительно, Алексей Текслер положительно оценил комплексные идеи челябинских победителей регионального этапа «Лидеров России» и поручил взять их на вооружение. Речь идет о том, чтобы сделать нашу область технологическим лидером и центром «индустрии 4.0» с зеленой экономикой замкнутого цикла. Драйвером этих изменений должны стать технологические предприниматели.

«Это и биржа высокотехнологичных проектов, и стартап-экосистема, наставничество в образовании, стартап-туризм, формирование и популяризация технологического предпринимательства в нашем регионе и многое другое. Будем работать дальше для Челябинска и области. Попытаем удачу в следующем этапе! Надеюсь, что среди финалистов конкурса в этом году будут представители нашего региона!» — резюмировал председатель гордумы.

Окружной этап «Лидеров России» пройдет в Екатеринбурге с 13 по 15 октября.