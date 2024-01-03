Специальные службы продолжают уборку снега с дорог Челябинска. В среду, 3 января, к этой работе привлечены 328 машин и 453 рабочих, сообщает пресс-служба администрации города.
«Глава Челябинска Наталья Котова провела заседание ежедневного оперативного штаба. Подрядчикам поставили задачу сократить сроки вывоза снега, складированного на обочинах», — говорят в мэрии.
Дополнительная техника, в том числе от челябинских предприятий, привлекается в эти дни для ликвидации завалов на контейнерных площадках с мусором.
На расчистке жилых кварталов работают 1130 дворников и 56 единиц техники от управляющих компаний.
Общественный транспорт работает в режиме выходного дня.
Сегодня вечером и ночью подрядчики будут расчищать от снега парковки и правые полосы следующих улиц:
— Гагарина;
— Сталеваров;
— Богдана Хмельницкого;
— проспект Ленина;
— Красная;
— Сони Кривой;
— Коммуны;
— Маркса;
— Елькина;
— Свердловский проспект;
— проспект Победы;
— Братьев Кашириных;
— Салавата Юлаева;
— 250 лет Челябинску;
— Комсомольский проспект;
— Воровского;
— Доватора;
— Блюхера;
— Грибоедова;
— Ловина;
— Цвиллинга;
— путепровод Челябинск-Главный.
Мэрия просит не оставлять здесь на вечер и на ночь машины.