Спецслужбы расчищают Челябинск от снега и мусора

К работе привлекли технику предприятий и управляющих компаний города

Специальные службы продолжают уборку снега с дорог Челябинска. В среду, 3 января, к этой работе привлечены 328 машин и 453 рабочих, сообщает пресс-служба администрации города.

«Глава Челябинска Наталья Котова провела заседание ежедневного оперативного штаба. Подрядчикам поставили задачу сократить сроки вывоза снега, складированного на обочинах», — говорят в мэрии.

Дополнительная техника, в том числе от челябинских предприятий, привлекается в эти дни для ликвидации завалов на контейнерных площадках с мусором.

На расчистке жилых кварталов работают 1130 дворников и 56 единиц техники от управляющих компаний.

Общественный транспорт работает в режиме выходного дня.

Сегодня вечером и ночью подрядчики будут расчищать от снега парковки и правые полосы следующих улиц:

— Гагарина;

— Сталеваров;

— Богдана Хмельницкого;

— проспект Ленина;

— Красная;

— Сони Кривой;

— Коммуны;

— Маркса;

— Елькина;

— Свердловский проспект;

— проспект Победы;

— Братьев Кашириных;

— Салавата Юлаева;

— 250 лет Челябинску;

— Комсомольский проспект;

— Воровского;

— Доватора;

— Блюхера;

— Грибоедова;

— Ловина;

— Цвиллинга;

— путепровод Челябинск-Главный.

Мэрия просит не оставлять здесь на вечер и на ночь машины.