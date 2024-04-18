Спецрежимы из-за паводка сохраняются в трех территориях Челябинской области

На контроле остается один участок перелива воды через дорогу

Три муниципалитета Челябинской области до сих пор не отменили специальные режимы, введенные в связи с паводком. Режим чрезвычайной ситуации действует на территории Чебаркульского района, режим повышенной готовности сохраняется в Уйском районе и Коркинском муниципальном округе, сообщает министерство общественной безопасности региона.

«По данным на семь часов утра 18 апреля, подтопленных приусадебных участков в области нет. На контроле остается один участок перелива воды через автомобильную дорогу в Аше, здесь наблюдается незначительное понижение уровня воды», — рассказали в министерстве.

Там также сообщили о ситуации в Пластовском районе, где накануне вечером размыло технологическую запруду у истока реки Батуровки и произошел перелив через асфальтированную автомобильную дорогу между селами Верхняя Санарка и Радиомайка. Там вводилось временное ограничение движения автотранспорта. Ночью перелив прекратился — вода по руслу реки перетекла в озеро Санарское без негативных последствий. Движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме. Подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет.