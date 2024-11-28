Спецвыплаты медработникам из Челябинской области сохранят до конца 2025 года

Такое решение приняло Заксобрание области

Ряд медицинских работников Челябинской области продолжат получать специальную социальную выплату до конца 2025 года. Необходимые поправки в местный закон о спецвыплатах внесли сегодня, 28 ноября, депутаты Законодательного собрания области.

«Напомню, сегодня выплату получают медики, работа которых не оплачивается за счет ФОМС. Например, это работники инфекционной службы, туберкулезных диспансеров и скорой помощи», — пояснил представлявший поправки к закону заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

Для реализации законопроекта из областного бюджета в 2025 году выделят более 198 миллионов рублей.