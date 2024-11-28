Ряд медицинских работников Челябинской области продолжат получать специальную социальную выплату до конца 2025 года. Необходимые поправки в местный закон о спецвыплатах внесли сегодня, 28 ноября, депутаты Законодательного собрания области.
«Напомню, сегодня выплату получают медики, работа которых не оплачивается за счет ФОМС. Например, это работники инфекционной службы, туберкулезных диспансеров и скорой помощи», — пояснил представлявший поправки к закону заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.
Для реализации законопроекта из областного бюджета в 2025 году выделят более 198 миллионов рублей.