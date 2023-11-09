Специалисты VK провели «Урок цифры» для школьников из Челябинской области

Занятие посвятили разбору популярных мессенджеров

В челябинском лицее № 142 прошло открытое занятие всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». На этот раз оно было посвящено мессенджерам, а разработали урок специалисты VK, сообщает пресс-служба Минцифры Челябинской области.

«Последние исследования показали, что 42% россиян общаются в мессенджерах. Мессенджеры стали не только удобным способом общения, но и эффективным рабочим инструментом, источником оперативного получения новостей. Школьникам полезно знать, какие технологии применяются в мессенджерах, кто стоит за созданием этих технологий и алгоритмов, какие правила этики существуют в общении с друзьями и незнакомыми людьми и как защитить свою информацию в мессенджерах», — говорит первый заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Василий Кокорюкин.

Урок проходил онлайн и офлайн, на нем присутствовали ребята из 110 школ Челябинской области. В конце урока школьники смогли задать вопросы и проверили свои знания с помощью интерактивной викторины.

Кстати, интерактивные тренажеры по теме занятия на сайте проекта уже прошли более 60 тысяч учеников. Тренажеры помогают детям примерить на себя роли мобильных разработчиков, дизайнеров и комьюнити-менеджеров. Школьники могут собрать и настроить собственного бота, а также создать стикерпаки для школьных чатов.

До 12 ноября пройти «Урок цифры» от VK и его интерактивные тренажеры можно дома с родителями или друзьями. Учителя также могут провести занятие по теме «Мессенджеры» на уроке или классном часе. С 20 ноября по 10 декабря пройдет очередное занятие проекта по теме «Облачные технологии: в поисках снежного барса», которое подготовил «Яндекс».