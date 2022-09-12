Специалисты составили для российских губернаторов правила поведения в соцсетях

Южноуральские политологи отмечают, что Алексей Текслер качественно ведет свои аккаунты

Специалисты Всероссийского центра компетенций интернет-коммуникаций «Диалог» разработали для российских губернаторов правила поведения в социальных сетях и рассказали как лучше вести свои аккаунты. Главными принципами стали: живые и приземленные посты, фото и видео, регулярные прямые эфиры и общение с аудиторией. Об этом сообщают в центре управления регионом Челябинской области.



Эксперты «Диалога» подчеркивают, что главы регионов должны оперативно реагировать на обратную связь, отвечать на жалобы и предложения жителей. Благодаря этому снижается напряжение в обществе а у жителей растет доверие к политику.

Сейчас свои аккаунты в социальных сетях ведут 83 главы регионов. При этом южноуральский политолог Александр Мельников отмечает, что официальные аккаунты губернатора Челябинской области Алексея Текслера — яркий пример качественной работы с социальными сетями. Глава региона регулярно занимает лидирующие позиции в различных рейтингах медиаактивности среди современных политиков.

«Сейчас глава региона активно ведет свои аккаунты во „ВКонтакте“ и Telegram, и южноуральцам интересно наблюдать за социальными сетями Алексея Текслера. Одним интересна его работа, другим — личная жизнь»,— комментирует Александр Мельников.

Напомним, с 1 декабря 2022 года представители органов власти в России будут обязаны вести официальные аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». В Челябинской области 100% представителей органов местного самоуправления и 85% муниципалитетов уже завели официальные страницы в социальных сетях.