Специалисты подсчитали среднюю стоимость свадьбы в Челябинске

Названа сумма, в которую молодоженам обойдется торжество на 20 гостей этим летом

Свадебный бум переживает Челябинск этим летом. Спрос на товары и услуги, связанные с бракосочетанием, за год вырос на 44%: фотографов на торжество ищут в 2,5 раза чаще, ведущих — почти в пять раз. Во сколько обойдется праздник для челябинских пар, подсчитали специалисты «Авито Услуги».

Платье и костюм

За последний год спрос на свадебные платья в Челябинске вырос на 39%, костюмами и пиджаками стали интересоваться лишь на 19% активнее. Дизайн и цена свадебного платья зависит исключительно от вкусов и бюджета молодоженов. При этом многие невесты не прочь взять этот непрактичный наряд в аренду или приобрести у замужних девушек. Средняя цена свадебного платья на сайте объявлений составляет 5 тысяч рублей, костюм можно купить за тысячу рублей. За букет невесты и бутоньерку для жениха придется доплатить еще не менее тысячи рублей.

Образ невесты

Обращаться к профессионалам в сфере красоты стали на 168% чаще, но примечательно, что цены при этом остались на уровне 2020 года. В среднем свадебный макияж обойдется в 1500—1700 рублей, укладка — от 500 рублей.

Площадка для проведения мероприятия

Жарким летом многие молодожены выбирают праздник на природе или за городом. Кроме того, так проще соблюсти требования по санитарно-эпидемиологической безопасности. Беседку для небольшого торжества на 10—15 человек на берегу озера у леса на целый день можно снять за 3500 рублей. Просторная, с остеклением, чтобы дождь и ветер не смогли испортить настроение гостям, обойдется дороже — от 2 тысяч рублей за час. При этом в нее вместятся больше гостей (20—30 человек). За свадьбу в отдельном доме придется отдать более солидную сумму. Например, арендовать президентский коттедж, в котором снимали один из выпусков «Орла и решки», с ВИП-спа и камином предлагают за 40 тысяч рублей в сутки.

Банкет

Стоимость услуг выездной команды поваров и официантов договорная, зависит от количества гостей и меню. Снять банкетный зал, где сразу предложат список праздничных блюд, можно бюджетнее — от тысячи рублей за гостя. Банкет для компании из 20 человек будет стоить не менее 20 тысяч рублей, но без учета алкоголя.

Торт

Позаботиться о торте советуют заранее. Челябинские кондитеры могут создать торт любой формы и вида по индивидуальным эскизам. Парам предлагают украсить один из главных свадебных атрибутов ручной росписью, фигурками, ягодами, мастикой и даже живыми цветами. Цена — от 1300 рублей за килограмм. Оптимальный размер свадебного торта — 3—5 кг, он обойдется в 6500 рублей.

Праздничное оформление

Юбка для стола молодоженов, цветочные колонны, арки, букеты, воздушные шары — стоимость стандартного свадебного набора вместе с услугами оформителей составит 7—10 тысяч рублей. Дополнительно можно заказать подушечки для колец, украшения на бутылку шампанского, подвязку ручной работы.

Прогулка по городу на автомобиле

На лимузине на 15 человек с баром и подсветкой салона — от 1500—2000 рублей за час. Ретроавтомобиль можно арендовать по цене от 1500 рублей в час, но в него вместится всего четыре человека. Аренда свадебных украшений на авто — 500 рублей.

Фотограф

Определиться с тем, кто сможет запечатлеть счастливые моменты, также стоит заблаговременно — услуги фотографов стали на 155% более востребованными. За 10 тысяч рублей можно пригласить фотографа на 8 часов. За эту стоимость молодожены получат 500 снимков с цветокоррекцией и 20 — с ретушью. Можно нанять специалиста, который еще отснимет и смонтирует целый фильм о свадьбе.

Ведущий

На «Авито Услугах» спрос на ведущих в Челябинске за год вырос на 359%, а предложение — всего на 7%. Выросли и цены — на 25% по сравнению с прошлым годом. Ведущие часто совмещают обязанности свадебного координатора, а также работают в паре с артистами или диджеями. Стоимость их работы — 1500—2000 рублей в час, комплексные предложения с индивидуальной программой стоят дороже — до 30 тысяч рублей.

«В этом году во многих городах России, в том числе в Челябинске, наблюдается всплеск интереса к товарам и услугам околосвадебной тематики. Карантинные ограничения прошлого года, заставили многие пары перенести торжество, и сейчас, помимо традиционного летнего пика, празднуют и пары, которые откладывали торжество или спешат отпраздновать до введения новых ограничений», — прокомментировал руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуги» Иван Чулков.

Итого: летом 2021 года свадьба на 20 гостей в Челябинске обойдется примерно в 80 тысяч рублей.