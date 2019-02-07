/ Специалисты «Пермгеорадар» проверили состояние дома в Магнитогорске

Результаты экспертизы будут известны на следующей неделе.

Работы по обследованию пригодности для проживания дома № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске не останавливаются ни на секунду. Как сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации, на прошлой неделе к работам были привлечены специалисты «Пермгеорадар», которые проверили состояния подъездов 1−6 и 9−12.

К работам АО «Магнитогорский Гипромез» привлекли исполнителя ООО «Пермгеорадар». В соответствии с условиями договора компании поступило задание на выполнение георадиолокационных исследований, в частности, на проведение обследования технического состояния строительных конструкций подъездов с 1 по 6, с 9 по 12 жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями магазинов, а также геофизическое обследование.- рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Магнитогорска.

На данный момент специалисты «Пермгеорадара» обрабатывают результаты обследования. Они будут включены в итоговый отчет «Магнитогорского Гипромеза».

Напомним, сегодня, седьмого февраля, стало известно, что дальнейшая судьба пострадавшего от взрыва газа дома решится первого апреля. В этот день, согласно «дорожной карте» демонтажных работ, пройдет заседание межведомственной комиссии. До этого времени будут осуществлены демонтажные работы и комплексное обследование дома на его пригодность к проживанию.