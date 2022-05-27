Специалисты озвучили результаты проб питьевой воды после жалоб челябинцев

Из 82 испытаний 11 не соответствовали гигиеническим нормативам

В региональном Роспотребнадзоре озвучили результаты проб питьевой воды после жалоб челябинцев на мутную жидкость из крана. С января по апрель 2022 года специалисты взяли 82 пробы питьевой воды из городского водопровода. По 11 испытаниям результаты показали несоответствия гигиеническим требованиям. Жалобы горожан на грязную воду из крана периодически продолжаются.

Напомним, в Челябинске с апреля по май 2022 года в разных районах города жители жаловались на грязную питьевую воду. В течение пары недель челябинцы буквально завалили соцсети фотографиями и возмущениями по поводу мутной, желтой, с примесями воды. МУП «ПОВВ» и мэрия города объявили о расследовании причин загрязнения сети водопроводов.

Пробы в разных частях города снимали специалисты регионального управления Роспотребнадзора. С января по апрель 2022 года они взяли 82 пробы.

«11 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. По микробиологическим показателям все пробы отвечали гигиеническим нормативам», — уточнили в ведомстве.

В Центре гигиены и эпидемиологии в Челябинской области подчеркнули, что вели усиленный лабораторный контроль за качеством подаваемой населению питьевой воды в период с 20 марта по 20 мая 2022 года. Однако ни от мэрии, ни от ресурсоснабжающей компании комментариев по поводу качества питьевой воды в Челябинске и результатов исследования не последовало.

Между тем горожане продолжают жаловаться на мутную жидкость. Единичные случаи зафиксированы в домах Ленинского района и на северо-западе.

«Вода холодная питьевая на улице Захаренко, д. 5 опять грязная! Уже вроде все снега растаяли, до этого на снег же грешили из-за грязной воды, а сейчас какова причина? Попили утром водички, и уже почти 4 вечера, все такая же вода», — возмутилась в соцсетях челябинка.