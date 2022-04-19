Специалисты Минэкологии проверят место сброса отходов в Аше

Ранее жители сообщали о мазуте, гудроне и автомобильных шинах на земле

Специалисты Минэкологии Челябинской области в ближайшие дни выедут на место сброса отходов на территории бывшего асфальтового завода в Аше. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе министерства.

Осенью 2021 года местные жители сообщили о свалке на территории бывшего асфальтового завода. Было проведено административное расследование, подтвердился сброс отходов производства на земли.

«Собственник асфальтовой установки при проведении демонтажных работ допустил сброс на почву таких отходов, как гудрон, мазут, а также автомобильных шин, что является нарушением. По данному факту собственник асфальтной установки привлечен к административной ответственности в виде штрафа», — сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Также материалы дела направили в администрацию Ашинского района. Виновнику администрация выдала предостережение с требованием очистить загрязненную территорию.

Специалисты Минэкологии региона проверят исполнение данного документа. В ближайшее время они выедут на место сброса отходов.