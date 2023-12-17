Специалист по воспитанию из Челябинска стала победителем II Всероссийской детской премии

Ксения Шилина взяла награду в номинации «Наставник»

Накануне, 16 декабря, в Москве на ВДНХ наградили победителей II Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания». В числе награжденных — советник директора по воспитанию Ксения Шилина и муниципальный координатор проекта «Навигаторы детства» Алексей Тутаев из Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе «Росдетцентра».

Торжественное награждение советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями прошло в павильоне № 57 «Россия — мое просвещение». Лучших из лучших выбирали сами дети: в соцсетях публиковали посты с рассказами о своих навигаторах, а затем члены детского оргкомитета выбирали достойных по мнению школьников специалистов.

В результате лучшей в номинации «Наставник» стала советник директора по воспитанию Ксения Шилина из Челябинска. А в номинации «В ритме столицы» победителем был признан муниципальный координатор проекта «Навигаторы детства» челябинец Алексей Тутаев.

Ксении Шилиной награду вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он отметил, что это справедливая премия, придуманная сами ребятами. И они сами предлагают людей, которых любят и которыми гордятся. Также он подчеркнул, что премия имеет особое значение в Год педагога и наставника.

«Настоящее будущее страны определяется тем, о чем будут мечтать, во что будет верить следующее поколение России. Поэтому не случайно, что эта премия проходит здесь, на выставке „Россия“, которая тоже по поручению нашего президента собрала то, чем гордится вся наша большая страна»,— отметил он.

Всего были награждены восемь человек в восьми номинациях.