Спасут ли южноуральцев от бродячих собак муниципальные приюты

Решить проблему бездомных животных помогут изменения в законе

Жители Магнитогорска жалуются в соцсетях на стаи бродячих собак.

«На левом берегу бегает стая чипированых собак... Уважаемые „добродетели“, которые чипировали и выпустили собак на улицу, примите меры как положено. Лично у моего ребенка каждое утро, как идти в школу, начинается истерика и боязнь того, что мы опять по дороге встретим стаю собак», — пишет жительница города в паблике «Черное &Белое Магнитогорск».

«Добрый день. Сегодня и до меня „добралась“ одна из „безобидных“ собачек. Отвела внучку в школу, шла обратно — и вот они „милые и бедненькие“. Одна из них набросилась сзади, спасла дубленка, только она пострадала... Неужели нужно, чтобы произошел несчастный случай? Только тогда что-то будет решаться с бездомным собаками. Кстати, они чипированы, но это не спасает от агрессии. Будьте осторожны на этом участке пути», — предупреждает в этот же день горожан другая подписчица.

В 2020 году Челябинская область, как и все другие субъекты Российской Федерации, ввела новую систему обращения с животными без владельцев. Эта система должна соответствовать новым нормам федерального закона. В соответствии с ними животных, которые попадали в отлов, помещали в приюты, а не в ветеринарные приемники, как это было ранее. В питомниках либо в организациях, выполняющих соответствующие контракты, животных вакцинировали, лечили, стерилизовали, бирковали, а затем выпускали в прежние условия обитания. Введение новой системы вызвало много трудностей, но основная работа была проведена: на территории области было отловлено 2 220 безнадзорных животных, в том числе 2 105 собак.

В Магнитогорске за счет областных средств отловили и передали в приюты 157 собак и еще 500 — на собственные средства муниципалитета.

«Объем работ по отлову, транспортированию и содержанию животных без владельцев в приюте на территории города Магнитогорска в 2021 году планируется выполнить не ниже показателей 2020 года. На 2021 год на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев из бюджета города Магнитогорска выделено финансирование на уровне 2020 года», — прокомментировали в управлении охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска.

Существенно изменить ситуацию с количеством бродячих собак помогут государственные приюты. Первый такой приют, рассчитанный на единовременное содержание 500 питомцев, планируется открыть в феврале в Агаповском районе. При попадании в приют животное может содержаться там 21 день. В 2021 году приют начнут строить в Сосновском районе, а в следующем году — в Катав-Ивановском.

Однако проблема уже чипированных, но выпущенных на волю собак остается. Поэтому в правительстве области сформировали предложения региональных зоозащитных организаций и выступили с инициативой внесения изменений в федеральный закон. Новые нормы, по мнению челябинских властей, должны усилить ответственность владельцев животных. Так, необходимо дополнить требования к содержанию домашних животных возможностью привлечения собственников к ответственности за нарушения установленных правил.

«Внедрение гуманного отлова, системы ОСВВ будет работать только в том случае, если поменяется отношение владельцев к домашним питомцам, к получению потомства от них, а для этого нужно изменить закон. Сегодня, к сожалению, уличные стаи собак продолжают пополняться брошенными животными, и только введением стерилизации эту проблему не решить. Поэтому считаю, что нужно вводить регистрацию и идентификацию домашних животных. Также необходимо уделить внимание и оказать поддержку частным приютам, которые уже взяли на себя заботу о содержании и здоровье сотен животных, оказавшихся на улице. К сожалению, многие из них не соответствуют сегодня требованиям законодательства, но это не должно привести к их закрытию. Мы предлагаем перенести вступление в силу статей закона, регламентирующих требования к частным приютам, на более поздний срок, чтобы они могли решить эти вопросы», — прокомментировал министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

Напомним, в 2021 году из регионального бюджета выделят более 100 миллионов рублей на решение вопросов ответственного обращения с животными без владельцев. Это позволит увеличить субвенции муниципалитетам на 10 миллионов рублей. В этом году средства будут выделяться единой строкой на отлов и содержание животных, что упростит работу с конкурсной документацией, позволит быстрее провести аукционы на заключение муниципальных контрактов.

Но прежде всего защитить самих животных и себя могут сами люди. Каждый день паблики всех крупных городов и небольших поселков области наполняются сообщениями о брошенных, потерявшихся или найденных на улице собаках. История пса Грея — это одна из сотен, завершившаяся для собаки удачно.