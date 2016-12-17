Фигуристы восхитились организацией Чемпионата России в Челябинске

Спортсмены также поблагодарили собравшуюся публику за теплый прием.
Приехавшие на Чемпионат России фигуристы довольны организацией соревнований и тем, как челябинский болельщик умеет поддерживать спортсменов. Это рассказали лидирующие танцевальные пары на
Вчера в ледовой арене «Трактор» выступлением танцевальных пар завершился первый соревновательный день. Три пары, занявшие первые места, собрались после выступлений на
— Задача для нас была очень простая — сделать для себя, родных и тренеров предновогодний праздник, показав лучшее выступление. Надеемся, что начав с хорошего проката, мы их порадовали. Перед выступлением было некое волнение, но мы его пережили. По выступлению, улучшать всегда есть что, нет пределу совершенству. Мы всегда после соревнований проводим работу над ошибками, и после этого Чемпионата, традиции не изменим,— отметили лидеры соревнований Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.
Их преследователи Александра Степанова и Иван Букин также остались довольны своим прокатом. Еще они поблагодарили пришедших болельщиков, отметить, что в Челябинске удивительная публика, кататься было очень легко.
— Во-первых, мы хотели бы поблагодарить от лица всех спортсменов организаторов, Министерство спорта и всю Челябинскую область за восхитительно организованный Чемпионат. Многие турниры могут позавидовать такой организации. По поводу первого соревновательного дня, мы очень довольны прокатом, выкладывались на полную силу и отдельное спасибо публике, которая разогревала, помогала на протяжение всех 3-минут проката. А еще мы видели живых пингвинов, которые очень подняли настроение. Спасибо,— сказали на пресс-конференции Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Сегодня соревнования продолжатся. Короткую программу женщин, произвольную программу мужчин и произвольный танец пар смотрите на сайте «Первый областной» в разделе «Онлайн ТВ». Начало в 14:00.
Фото: pravmin74.ru