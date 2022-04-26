Спасенную челябинцами птицу чомгу выпустили на волю

Обитательницу прудов и озер обнаружили под балконом многоэтажки

В Челябинске во вторник, 26 апреля, сотрудники фонда «Спаси меня» вместе со специалистами Минэкологии региона выпустили на Первом озере чомгу (большую поганку). Птицу на прошлой неделе обнаружили под одним из балконов дома на северо-западе города, рассказали в пресс-службе министерства.

«Большая поганка (чомга) — обитательница прудов и озер по всей Евразии. В середине марта-апреля птицы прилетают на свои места гнездований. По всей видимости, чомга ослабла после долгого перелета и приземлилась на суше для отдыха», — пояснили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Благодаря оперативным действиям челябинцев и специалистов птицу сначала передали на реабилитацию в «Спаси меня» и теперь ее выпустили на волю.