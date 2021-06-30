Спасающий сестру от биологического отца житель Магнитогорска записал видеообращение к Путину

Ярослав Ионуш попросил президента вмешаться в сложную семейную ситуацию

22-летний житель Магнитогорска Ярослав Ионуш продолжает борьбу за родную сестру. Полтора года назад в семье умерла мама, и теперь девочку заставляют жить с биологическим отцом, которого семилетняя Кира почти не знает.

«Прошу вас спасти мою сестру от органов опеки и нерадивого отца», — обращается к президенту Ярослав Ионуш.

После похорон матери Ярослав сразу же написал заявление в соцзащиту с просьбой оформить опеку над Кирой. Но ответ ему дали только через полгода и притом отрицательный. К тому моменту Ярослав подал в суд на ограничение родительских прав отца, который ушел из семьи сразу после рождения Киры и никогда ей не помогал. Но органы соцзащиты и прокуратура встали на строну биологического отца, так как законом ему дано приоритетное право воспитывать девочку. После того, как чиновники объяснили отцу, какие пособия он получит, забрав к себе Киру, мужчина резко изменил свою позицию в отношении Киры и требует передать ему девочку на воспитание.

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска принял решение в пользу отца, несмотря на то, что мужчина является фигурантом нескольких уголовных дел за злостную неуплату алиментов на ребенка от первого брака, за причинение тяжкого вреда в ДТП и за угрозу убийством. Однако брат Киры, с которым девочка живет с рождения, все же пытается ее отстоять. Психологическая экспертиза не раз показала, что у девочки нет контакта с отцом, и сама она хочет жить с братом.





На этой неделе решить проблему пыталась детский омбудсмен по Челябинской области Евгения Майорова. Уполномоченный привезла в Магнитогорск медиатора и усадила отца и брата за стол переговоров. Биологическому отцу предложили доказать, что он способен воспитывать девочку: наладить с Кирой теплые отношения, приносить ей подарки. Однако тот сбежал с важной встречи, сославшись на свою занятость, и пообещал дать ответ в эту среду.

Пока закон на стороне биологического отца. И судебные приставы могут в любой момент изъять девочку из семьи, чтобы передать органам опеки и папе.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет сегодня, 30 июня. Ярослав надеется, что ему удастся озвучить свою просьбу в прямом эфире.