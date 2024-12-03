Лед на водоемах Миасса промерз на четверть метра

Надежней всего замерзло озеро Ильменское

Водоемы Миасса замерзли достаточно, чтобы выдержать вес человека, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Плановый замер провели специалисты ГОЧС города.

«По состоянию на 3 декабря толщина ледового покрова на озере Тургояк в 50 метрах от берега составляет 12 сантиметров, на Поликарповском пруду — 22 сантиметра, на озере Ильменском — 25 сантиметров», — рассказали в ведомстве.

На реке Миасс толщина льда составляет 19 сантиметров, но есть промывы, в том числе под мостами.

Спасатели отмечают, что толщина льда на водоемах Миасса уже достаточна для передвижения одного человека, но важно помнить, что лед коварен, тем более сейчас дневные температуры около нуля тоже не лучшим образом сказываются на прочности льда.

Добавим, выезд автомобильной техники на лед запрещен. Штраф за нарушение от 500 до 2 тысяч рублей для граждан, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей — для юридических лиц.