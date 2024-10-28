Спасатели Миасса эвакуировали из леса 11‑летних школьников

Подростки вовремя вспомнили, что надо набрать 112

В минувшие выходные миасские спасатели эвакуировали из леса детей. Два подростка вечером гуляли у озера Ильменского и сбились с пути. Благо уроки безопасности были не напрасны — ребята сразу позвонили в 112. Спасатели определили местоположение потерявшихся и нашли их в течение получаса, сообщает пресс-служба ПСС Челябинской области.

«Уже в пути, двигаясь к предполагаемому району происшествия, спасатели объяснили, как с помощью телефона передать местоположение. Благодаря полученным координатам детей эвакуировали в течение получаса и передали родителям», — рассказали в ПСС.

Спасатели отмечают, что у человека, потерявшего ориентацию в горах или лесу, после обращения на телефон 112 есть еще два важных шага. Первый — ждать прибытия спасателей, оставаясь на месте. Второй важный шаг — не тратить заряд телефона, чтобы оставаться на связи со спасателями.

Автор: Лилия Полякова