«Спас две маленькие жизни ценой своей»: в Копейске почтили память Димы Новоселова

Год назад школьник спас двоих детей, которые едва не утонули.

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В четверг, 28 мая, в Копейске сотрудники Следственного комитета региона возложили цветы на могилу 13-летнего школьника Дмитрия Новоселова. Год назад мальчик лишился собственной жизни, спасая двоих детей на воде.

Принесли цветы и к школе 48, где учился мальчик. На здании установлена мемориальная доска в его честь.

«Мы должны помнить подвиг Димы Новоселова, который в короткий миг принял непростое решение и спас две маленькие жизни ценой своей. В этом поступке нашли отражение лучшие человеческие качества: сострадание, самоотверженность, мужество, которые ставят его в один ряд с героями нашего времени», — подчеркнули в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В будущем учебном году для учащихся пройдут военно-спортивные соревнования, посвященные самоотверженному копейчанину и детям, совершившим героические поступки в мирное время.

Напомним, 24 мая прошлого года у карьера вблизи Копейска играли двое 10-летних мальчишек. От их прыжков осыпался берег, дети упали в воду и начали тонуть. На крики прибежал 13-летний воспитанник «Юнармии» Дмитрий Новоселов, который в этот момент проезжал мимо на велосипеде. Школьник незамедлительно прыгнул в воду, вместе с другими детьми мальчиков удалось спасти. Сам герой утонул. Указом Владимира Путина Диму наградили медалью «За спасение погибавших» посмертно. Также его поступок отмечен медалью Следственного комитета РФ «Доблесть и отвага».