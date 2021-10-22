Создающая свадебные платья челябинка пройдет обучение в Италии

Девушку отметило жюри международного фестиваля

Центр «Мой бизнес» Челябинской области помог четырем самозанятым представить свою продукцию на III Международном фестивале народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины». Одна из участниц Алина Ахмадеева пройдет обучение в Италии, такой подарок ей сделал партнер мероприятия — Международная ассоциация моды и дизайна, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фестиваль объединил представительниц из сфер бизнеса, культуры, туризма. В мероприятии приняли участие представители более 12 регионов России, а также зарубежных стран — Венгрии, Армении, Ирака, Южной Кореи и Абхазии.

В рамках фестиваля прошла выставка. Свои товары презентовали от Челябинской области четыре самозанятые. Лейла Кузнецова изготавливает изделия из кожи, Ольга Барышникова создает изделия из кружева, Ольга Шишкоедова — ткани ручной работы. Алина Ахмадеева шьет свадебные платья. Ее работы больше всего понравились организаторам и партнерам фестиваля.

«Это крутой шанс для меня, так как мастер-класс предусматривает возможность посещения модных домов PRADA, Armani и шоурумов в Милане. Нас будут учить, как развивать бизнес за границей, продвигать свой бренд, быть на одном уровне с международными известными дизайнерами. Благодарна центру „Мой бизнес“, так как без его поддержки такой возможности бы у меня не появилось», — прокомментировала Алина Ахмадеева.

Девушке подарили участие в пятидневном мастер-классе в Италии.