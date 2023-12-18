Союз женщин поддерживает решение Путина баллотироваться в президенты

Руководитель регионального Союза женщин Наталья Баскова прокомментировала самовыдвижение главы государства

Заявление президента России о решении участвовать в выборах в марте 2024 года было ожидаемым, и Союз женщин России его поддерживает, говорит председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, руководитель регионального Союза женщин Наталья Баскова.

«Союз женщин России и наше региональное отделение поддерживают это решение, потому что всегда в самые сложные периоды жизни нашей страны женщины вместе со своим народом были надежным оплотом Родины. Мы и сейчас еще теснее сплотили свои ряды, мобилизовали все свои ресурсы, и человеческие, и материальные, чтобы помочь ребятам на СВО. Мы выступаем в защиту наших ценностей и привержены нашей культуре. Нам дороги наши семьи и традиции нашего народа. Будущее наших детей — это будущее Великой России», — сказала Наталья Баскова.

Она добавила, что нельзя не заметить беспрецедентные меры поддержки семей, стремление к возрождению отечественного производства, благоустройство наших городов.

«Отстоять свою позицию в мире — задача не из легких, здесь нужны сильные руки. Поэтому мы заявляем: „Женщины России вместе со своим народом. Мы вместе со своим президентом“», — подчеркнула она.

В поддержку выдвижения Владимира Путина высказалась также председатель комиссии ОПЧО по культуре и гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Наталья Заварзина. Она уверена, что именно президент является гарантом многолетней стабильности, от которой зависят благополучие и развитие России.

«Возглавлять Россию должен только сильный признанный лидер, способный эффективно руководить государством и реализовать стратегически важные проекты. Благодаря его решениям развиваются все субъекты РФ, огромные средства вкладываются в национальные проекты, инициированные Владимиром Путиным. С каждым днем мы сплоченнее и крепче, а поддерживая его, мы голосуем за будущее нашей страны», — сказала Наталья Заварзина.