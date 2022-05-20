Союз женщин Челябинской области презентовал свои проекты в ЗСО

Активисты движения рассказали, как меняют мир к лучшему

В пятницу, 20 мая, в Заксобрании области прошла отчетно-практическая конференция Союза женщин Челябинской области. Активисты движения встретились с депутатами и представителями местной власти и рассказали о своих социальных проектах.

«Уже много лет мы объединяем женщин с активной гражданской позицией. Сегодня у нас наработан богатый опыт реализации крупных проектов. И мы готовы создавать пул экспертов из числа женского актива для тиражирования эффективных практик, чтобы развивать имидж региона как площадки всероссийского уровня в направлениях здоровьесбережения, благополучной семьи, молодежного движения, науки и культуры»,

— заметила председатель Союза женщин Челябинской области, член Общественной палаты Челябинской области Наталья Баскова.

Сопредседателем регионального Союза женщин является первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. В своем приветственном слове она призналась, что работа Союза в последние годы тесно связана с работой властей. Самые значимые инициативы Союза уже нашли воплощение в региональных законах.

Например, с подачи Союза в школах нашего региона работают медиаторы и раздают бесплатное молоко, детям с сахарным диабетом бесплатно выделяют расходные материалы для мониторинга глюкозы крови, а дети с целиакией и фенилкетонурией с недавних пор получают пособие на спецпитание. При поддержке Союза принят закон, расширяющий статус многодетных семей, в регионе стали выплачивать семьям пособие при рождении второго ребенка.

Часть проектов Союза, которые реализованы при поддержке правительства и губернатора Челябинской области, уже признали успешными на уровне всей России. Среди них проект сопровождаемого проживания для инвалидов с нарушениями ментального здоровья. Шестнадцать парней парней и девушек из интерната прошли программу реабилитации, получили профессию и теперь могут жить самостоятельно.

«Приоритетом для нас, как не раз отмечал губернатор Алексей Текслер, является человеческий капитал. Наверное, успех Союза женщин в том, что он не разделяет наше общество на мужчин и женщин. Он реализует проекты, которые востребованы всем населением Челябинской области, и которые заполняют те ниши, где не хватает внимания государства и НКО. Союз играет колоссальную роль в социальной политике»,

— говорит Ирина Гехт.

Среди гостей конференции была первая леди Челябинской области, общественный деятель Ирина Текслер. Она отметила, что Союз женщин Челябинской области является одной из самых авторитетных и многочисленных организаций Южного Урала и одним из самых активным отделений Союза женщин России.

«С 2018 года Союз женщин России стал общественно-государственной организацией, как ДОСААФ или Российское движение школьников. Правительство Челябинской области и губернатор поддерживают его работу. В прошлом году Союз получил на реализацию своих проектов 651 тысячу рублей, а уже в этом — два миллиона рублей. Совместная деятельность органов власти, НКО и общественных движений направлена на улучшение качества жизни южноуральцев, поэтому имеет большое значение»,

— заявила Ирина Текслер. В конце конференции самые активные члены Союза получили грамоты и подарки от ЗСО.