Современный военкомат откроется в Челябинске до конца 2022 года

В 2023 году в регионе отремонтируют и оснастят еще три комиссариата

В конце декабря 2022 года в Челябинске откроется современное здание военного комиссариата Калининского и Курчатовского районов. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи сенатора РФ и члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргариты Павловой и главного федерального инспектора по Челябинской области Дениса Чернятьева. Также они обсудили планы приведения в соответствие современным требованиям других комиссариатов региона, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

На 2023 год запланирован выкуп, ремонт и оснащение еще двух военкоматов, расположенных в Челябинске. Также будет отремонтирован и оснащен современной техникой комиссариат в Кунашаке.

«Министерством обороны РФ подписаны соглашения с большинством глав субъектов страны о приведении деятельности военных комиссариатов в соответствие современным требованиям, включающим возможность оперативного уточнения достоверных данных воинского учета граждан, а также предназначения граждан, пребывающих в запасе. Один из планируемых результатов — всестороннее и доступное информационное сопровождение пенсионного и социального обеспечения военнослужащих в запасе и отставке, членов их семей», — прокомментировала Маргарита Павлова.

Денис Чернятьев, в свою очередь, обратил внимание на необходимость повышения заработной платы сотрудникам военкоматов и отметил важность организованной при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера работы по приведению военных комиссариатов к современным условиям.