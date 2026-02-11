Современный лазер для лечения болезней глаз появился в горбольнице Челябинска

Он позволит безопасно проводить множество операций

В горбольнице № 2 Челябинска запустили в работу новый современный офтальмологический лазер. С его помощью врачи смогут проводить множество операций без рисков и осложнений, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Высокотехнологичное оборудование позволит избавить пациентов от глаукомы, дистрофии сетчатки, диабетических ретинопатий и других глазных заболеваний.

«Лазер обладает многофункциональностью и высокой точностью, обеспечивая эффективность и безопасность во время лечения. Он не только улучшит качество оказания медпомощи, но и повысит доступность современных методов лечения»,— поделилась заведующая офтальмологическим отделением ГКБ № 2 Рената Малиновская.

Лазер приобрели для больницы по госпрограмме «Развитие здравоохранения в Челябинской области».

Медицина в Челябинской области стремительно развивается. В больницах, например, регулярно появляется новейшее оборудование. Применяются и современные технологии: искусственный интеллект уже может диагностировать рак кожи с точностью 95%.