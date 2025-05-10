Современные комплексы для противодействия БПЛА использовали в Челябинске в День Победы

Их правоохранителям предоставил радиозавод «Полет»

Инженеры радиозавода «Полет» предоставили челябинским правоохранителям модернизированные комплексы для противодействия беспилотникам «Сфера», чтобы обеспечить безопасность во время проведения парада Победы. Разработка завода способна подавить сигналы управления и навигации БПЛА, чтобы дезориентировать беспилотник, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе радиозавода.

Комплексы «Сфера» использовали для обеспечения безопасности во время парада и в 2024 году. В этом году для защиты воздушного пространства региона инженеры модернизировали их, исходя из особенностей правопорядка при проведении массовых мероприятий.

«Для более эффективного противодействия беспилотникам и FPV-дронам инженеры расширили частотный диапазон подавления, а также изменили конструктив „Сферы“. Теперь для удобства заказчиков изделие может быть сопряжено с любым комплексом обнаружения дронов»,— уточнил гендиректор завода «Полет» Алексей Науменко.

Он добавил, что инженеры «Полета» создают как мобильные обнаружители беспилотников, так многоуровневые системы защиты.

Смотрите в нашем фоторепортаже, как прошел парад Победы.