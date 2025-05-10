Инженеры радиозавода «Полет» предоставили челябинским правоохранителям модернизированные комплексы для противодействия беспилотникам «Сфера», чтобы обеспечить безопасность во время проведения парада Победы. Разработка завода способна подавить сигналы управления и навигации БПЛА, чтобы дезориентировать беспилотник, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе радиозавода.
Комплексы «Сфера» использовали для обеспечения безопасности во время парада и в 2024 году. В этом году для защиты воздушного пространства региона инженеры модернизировали их, исходя из особенностей правопорядка при проведении массовых мероприятий.
«Для более эффективного противодействия беспилотникам и FPV-дронам инженеры расширили частотный диапазон подавления, а также изменили конструктив „Сферы“. Теперь для удобства заказчиков изделие может быть сопряжено с любым комплексом обнаружения дронов»,— уточнил гендиректор завода «Полет» Алексей Науменко.
Он добавил, что инженеры «Полета» создают как мобильные обнаружители беспилотников, так многоуровневые системы защиты.
Смотрите в нашем фоторепортаже, как прошел парад Победы.