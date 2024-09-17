Современное пространство «Мир молодежи» появится в Озерске

Там будет все необходимое для интересного досуга молодых горожан

27 сентября в Озерске состоится торжественное открытие нового пространства для подростков и студентов «Мир молодежи». Там можно будет поиграть в настольные игры, обсудить интересные идеи, принять участие в увлекательных мастер-классах и многое другое, сообщил в своем телеграм-канале глава города Сергей Гергенрейдер.

«Центр культуры и досуга молодежи стал победителем четвертого сезона обучения по созданию и развитию молодежных пространств для команд муниципальных образований Челябинской области в 2023 году „Своя атмосфера“. В прошлом году команда учреждения успешно защитила проект в креативном пространстве „Колибри“ в Челябинске», — рассказал мэр Озерска.

Год спустя во втором здании Центра культуры и досуга молодежи на улице Бажова, 14 появилось комфортное пространство для молодых озерчан, где есть все необходимое для творчества и самореализации.

Открытие пространства запланировано на 27 сентября.