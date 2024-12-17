Современное пожарное депо построят в Коркино в 2025 году

Пожарных в других городах и районах обеспечат новым оборудованием

В 2025 году в Коркино построят современное быстровозводимое пожарное депо, сообщил председатель комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии и природопользованию Михаил Махов. Он добавил, что регион дополнительно увеличил финансирование по линии министерства общественной безопасности на 77,5 миллиона рублей и направит эти деньги на закупку современного оборудования для областных спасателей и пожарных, сообщили в пресс-службе областного Заксобрания.

«Считаю, что обеспечение пожарной безопасности наших населенных пунктов и жителей является одной из наиболее важных и актуальных тем. Для пожарных будут созданы более комфортные условия для выполнения своего профессионального долга», — отметил Михаил Махов.

По его словам, это также будет способствовать удержанию опытных специалистов в регионе и привлечению новых кадров.