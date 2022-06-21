Советы знакам зодиака: как провести день летнего солнцестояния

Считается, что этот день обладает особой положительной энергетикой

21 июня — начало астрономического лета. Солнце в этот день достигает самой северной точки. Ночь — самая короткая в году, а день — самый длинный. Астрологи уверены, что солнцестояние — не просто природное явление, а символ перехода от старого к новому. Нужно отпустить старые неудачи и заложить основу для начинаний, в том числе и в личной жизни. О том, что для каждого из знаков зодиака значит солнцестояние рассказала челябинский астролог Елена Грушина.

Овны

Неустойчивое положение: могут быть финансовые потери, а может и настигнуть неожиданный успех. Стоит действовать, но аккуратно.

Тельцы

Наступило время получать признание и дополнительный доход. И это тенденция не только на 21 июня, а на ближайшую пару недель.

Близнецы

Высокая вероятность финансового успеха. У представителей этого знака зодиака возникнет желание учиться, добиваться целей. Вместе с тем должна появиться и возможность успешно стартовать.

Раки

Возможна дополнительная прибыль, но эмоции будут мешать. Страх неудачи нужно прогнать, чтобы он не помешал достижению цели.

Львы

Предрасположенность к духовному росту. Станет понятно, куда направить свои ресурсы, чтобы добиться также и профессионального роста.

Для львов сейчас удачное время. Лев — это огненный знак зодиака, хозяином которого является прибавившее Солнце.

Девы

Может появиться желание «спрятаться», уйти в обдумывание планов, построение стратегии саморазвития.

Весы

Отличное время для любви, романтики. В бизнесе возможен прирост: новые проекты, партнеры.

Скорпионы

Обдумывание планов в состоянии усталости. Будут посещать мысли об отпуске для восстановления сил.

«Скорпионы не любят палящее солнце, они больше в теньке сидят», — смеется астролог.

Стрельцы

Представители этого знака зодиака должны заложить фундамент успешного будущего. Хорошее время для старта проектов и обдумывания планов. Также это дни, подходящие для зачатия детей, общения с детьми.

Козероги

Время рассчитать все финансы, правильно проанализировать рынок и сделать крупные покупки, заняться домашним ремонтом.

Водолеи

Представители этого знака, как правило, — свободные, творческие натуры. Может появиться порыв в области искусства, но отдача не оправдает ожиданий. Это связано с тем, что водолеями управляет Сатурн, который не очень хорошо взаимодействует с Солнцем.

Рыбы

Прекрасная возможность заняться духовными практиками, а также максимально извлекать прибыль. В целом состояние развлечения и наслаждения.

Для всех

Считается, что с кем встретишь день солнцестояния, с тем и проведешь жизнь. Поэтому 21 июня советуют провести с любимым человеком. На ближайшей неделе лучше всего играть свадьбу. Это также благоприятное время для зачатия детей.

В этот день стоит заняться любыми делами, приносящими удовлетворение и радость. Если намечается новое знакомство — не отказывайтесь от него: высока вероятность встретить на пути приятного человека. 21 июня, к слову, можно назначить датой знакомства с родителями второй половинки.

Астрологи рекомендуют в этот день употреблять только растительную пищу, отказаться от рыбы и мяса.

Среди запретов: ссоры и любые негативные эмоции. Также не стоит оставаться в одиночестве.

21 июня лучше проснуться до рассвета и начать день с разминки или даже йоги. Выпейте чай с медом, а одежду выберите яркую, с желтыми элементами.