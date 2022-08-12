Опытные тренеры, предприниматели, общественные деятели и политики покажут подросткам, как меняется жизнь, если отказаться от девиантного поведения и противозаконных поступков.С августа 2022 по январь 2023 года дети из Челябинска, а также Коркинского, Сосновского, Чебаркульского, Аргаяшского, Красноармейского и Еткульского районов посетят пять военно-патриотических слетов на площадке проекта в поселке Трубном, обучатся работе с деревом и инструментами, пройдут веревочный курс на высоте 12 метров, а уже в феврале лучшие участники встретятся на финальном слете проекта «Воспитанные Родиной».
Проект получил грант губернатора и реализуется при поддержке Фонда гражданских инициатив Челябинской области.